НАТО хочет разместить ЯО в Финляндии, считает политик

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. НАТО готовится к войне с Россией и собирается разместить ядерное оружие в Финляндии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей изменить закон о ядерном оружии.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

НАТО готовится к возможному конфликту с Россией в ближайшем будущем, и перемещение ядерного оружия в Финляндию и ракет большой дальности является стратегическим решением, чтобы иметь решающее преимущество против России в случае ядерной войны", - сказал собеседник агентства.

Политик добавил, что решение Франции увеличить свой ядерный арсенал и обеспечить "ядерный зонтик" для других европейских стран не является настоящей причиной решения Финляндии внести поправки в закон 1987 года. "НАТО напрямую вовлечено в желание министра обороны Антти Хяккянена изменить действующий закон, который, если будет одобрен, позволит Финляндии размещать ядерное оружие другой европейской страны", - указал Мема.

Собеседник агентства отметил, что Россия не представляла угрозы для Финляндии ни до, ни после присоединения страны к НАТО. "У России достаточно земли, энергии, природных ресурсов, и у нее просто нет желания начинать военные действия против Финляндии или Европы", - пояснил политик.

Мема добавил, что решение властей внести поправки в закон, касающийся ядерного оружия, было "продано общественности в контексте геополитических изменений в мире".

"Настоящая причина заключается в том, что НАТО проинформировало нынешнее правительство о том, что хочет изменить закон, поскольку хочет подготовиться к возможной конфронтации к 2029-2030 годам", - заявил собеседник агентства.

Он высказал мнение, что финские власти не понимают серьезности ситуации.

"Они просто не имеют представления об опасности такой политики, которая будет рассматриваться Россией как экзистенциальная угроза ее национальной безопасности", - уточнил политик.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе . В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.