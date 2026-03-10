https://ria.ru/20260310/fas-2079705199.html
ФАС подтвердил запрет рекламы на всех ограниченных РКН платформах
ФАС подтвердил запрет рекламы на всех ограниченных РКН платформах
россия
ФАС подтвердил запрет рекламы на всех ограниченных РКН платформах
ФАС: реклама запрещена на всех платформах, к которым РКН ограничивает доступ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что реклама запрещается на всех платформах и соцсетях, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ в рамках законодательства, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp*, YouTube, Telegram и VPN-сервисы: ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
"В связи с принятием Роскомнадзором
мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм* и Фейсбук*, видеохостингу Ютуб, ВПН-сервисам, мессенджерам Телеграм
и Вотсап* ФАС России
усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", - сообщили в ФАС.
"В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - добавили там.
ФАС контролирует соблюдение рекламного законодательства, а Роскомнадзор обеспечивает соблюдение законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, пояснили в ФАС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.