ФАС подтвердил запрет рекламы на всех ограниченных РКН платформах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что реклама запрещается на всех платформах и соцсетях, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ в рамках законодательства, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp*, YouTube, Telegram и VPN-сервисы: ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

"В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм* и Фейсбук*, видеохостингу Ютуб, ВПН-сервисам, мессенджерам Телеграм и Вотсап* ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", - сообщили в ФАС.

"В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - добавили там.

ФАС контролирует соблюдение рекламного законодательства, а Роскомнадзор обеспечивает соблюдение законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, пояснили в ФАС.