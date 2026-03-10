https://ria.ru/20260310/f-47-2079712847.html
Американский истребитель F-47 впервые появился в официальных документах США
Американский истребитель F-47 впервые появился в официальных документах США
сша
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский истребитель шестого поколения F-47 впервые был упомянут в официальном документе на сайте госзакупок США, обнаружило РИА Новости.
Аббревиатура F-47 фигурирует в предварительной документации ВВС США на разработку ракеты для поражения средств ПВО. В частности, требованием к ней является "совместимость с F-35, F-16, F-47 и B-21".
Как ранее сообщал профильный журнал Air & Space Forces, разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идёт по графику, его первый полёт запланирован на 2028 год.
F-47 получит существенно увеличенную боевую дальность - более 1000 морских миль, а также сможет развивать скорость свыше двух Махов. Такие параметры почти вдвое превосходят радиус действия истребителя F-22.
В марте 2025 года Дональд Трамп
, являющийся 47-м президентом США
, представил истребитель F-47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне от всех.
По сообщениям портала War Zone, ВВС США планируют закупить минимум 185 истребителей F-47 как преемника F 22 Raptor, при этом средняя стоимость одного самолёта может превысить 300 миллионов долларов, что примерно в три раза выше цены F-35.
Администрация Трампа запросила 3,5 миллиарда долларов на программу в бюджете на 2026 год.