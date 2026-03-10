Рейтинг@Mail.ru
Американский истребитель F-47 впервые появился в официальных документах США
15:21 10.03.2026
Американский истребитель F-47 впервые появился в официальных документах США
Американский истребитель F-47 впервые появился в официальных документах США
Американский истребитель шестого поколения F-47 впервые был упомянут в официальном документе на сайте госзакупок США, обнаружило РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:21:00+03:00
2026-03-10T15:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
f-35
f-16
b-21 (стратегический бомбардировщик)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
2026
Новости
в мире, сша, дональд трамп, f-35, f-16, b-21 (стратегический бомбардировщик), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Дональд Трамп, F-35, F-16, B-21 (стратегический бомбардировщик), Военная операция США и Израиля против Ирана
Американский истребитель F-47 впервые появился в официальных документах США

РИА Новости: ВВС США впервые упомянули о F-47 в официальной документации

© United States Air ForceИстребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский истребитель шестого поколения F-47 впервые был упомянут в официальном документе на сайте госзакупок США, обнаружило РИА Новости.
Аббревиатура F-47 фигурирует в предварительной документации ВВС США на разработку ракеты для поражения средств ПВО. В частности, требованием к ней является "совместимость с F-35, F-16, F-47 и B-21".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США заказали 25 дополнительных бомбардировщиков В-2, заявил Трамп
Вчера, 01:10
Как ранее сообщал профильный журнал Air & Space Forces, разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идёт по графику, его первый полёт запланирован на 2028 год.
F-47 получит существенно увеличенную боевую дальность - более 1000 морских миль, а также сможет развивать скорость свыше двух Махов. Такие параметры почти вдвое превосходят радиус действия истребителя F-22.
В марте 2025 года Дональд Трамп, являющийся 47-м президентом США, представил истребитель F-47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне от всех.
По сообщениям портала War Zone, ВВС США планируют закупить минимум 185 истребителей F-47 как преемника F 22 Raptor, при этом средняя стоимость одного самолёта может превысить 300 миллионов долларов, что примерно в три раза выше цены F-35.
Администрация Трампа запросила 3,5 миллиарда долларов на программу в бюджете на 2026 год.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
9 марта, 16:04
 
В миреСШАДональд ТрампF-35F-16B-21 (стратегический бомбардировщик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
