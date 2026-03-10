Рейтинг@Mail.ru
ЕС может пересмотреть план по отказу от российского газа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
15:01 10.03.2026 (обновлено: 15:03 10.03.2026)
ЕС может пересмотреть план по отказу от российского газа, пишут СМИ
в мире
ормузский пролив
европа
россия
владимир путин
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прекращение поставок энергоресурсов по Ормузскому проливу из-за конфликта на Ближнем Востоке и последовавший на этом фоне рост цен в Европе могут заставить ЕС пересмотреть план по поэтапному отказу от российского СПГ к 2027 году, пишет газета Telegraph.
"Закрытие Ормузского пролива также может привести к сокращению до четверти мировых ежемесячных поставок СПГ. В условиях роста цен Европе, возможно, придется пересмотреть свой план по поэтапному отказу от российского СПГ к 2027 году", - пишет издание.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Президент РФ Владимир Путин ранее допустил прекращение Россией поставок российского газа на европейские рынки прямо сейчас с уходом на более перспективные рынки, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Средняя цена на газ в Европе достигла максимума за три года
Заголовок открываемого материала