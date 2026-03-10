https://ria.ru/20260310/evrosoyuz-2079697312.html
В ЕС заявили, что кризис на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с газом
Блокировка Ормузского пролива привела к нестабильности на газовом рынке, но не повлияла на потоки газа в Европу, они остаются достаточными, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2026
