В ЕС заявили, что кризис на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с газом - РИА Новости, 10.03.2026
14:15 10.03.2026 (обновлено: 14:20 10.03.2026)
В ЕС заявили, что кризис на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с газом
в мире, ормузский пролив, европа, ближний восток, евросоюз
В мире, Ормузский пролив, Европа, Ближний Восток, Евросоюз
В ЕС заявили, что кризис на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с газом

Газораспределительная станция . Архивное фото
ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Блокировка Ормузского пролива привела к нестабильности на газовом рынке, но не повлияла на потоки газа в Европу, они остаются достаточными, заявила РИА Новости представитель компании Gasunie, отвечающей за транспортировку газа по Нидерландам и его транзит в другие страны Европы, Мари-Лу Грегуар.
"Блокировка Ормузского пролива в основном привела к нестабильности на газовом рынке и высоким ценам. Однако потоки газа для Европы и Нидерландов по-прежнему достаточны", - сообщила представитель Gasunie.
По словам Грегуар, в настоящее время нет опасений по поводу поставок газа в Европу из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
