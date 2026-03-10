Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета заявил, что США бросают вызов миропорядку
16:49 10.03.2026
Глава Евросовета заявил, что США бросают вызов миропорядку
Глава Евросовета заявил, что США бросают вызов миропорядку - РИА Новости, 10.03.2026
Глава Евросовета заявил, что США бросают вызов миропорядку
Глава Евросовета заявил, что США бросают вызов миропорядку

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая перед постпредами стран ЕС, заявил, что действия США бросают вызов "международному порядку, основанному на правилах".
"Соединенные Штаты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах", - сказал Кошта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
В миреСШАИранТегеран (город)Антониу КоштаЕвросоветЕвропейский советЕвросоюз
 
 
