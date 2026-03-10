https://ria.ru/20260310/evrosovet-2079745878.html
Глава Евросовета заявил, что США бросают вызов миропорядку
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая перед постпредами стран ЕС, заявил, что действия США бросают вызов "международному порядку, основанному РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:49:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
антониу кошта
евросовет
европейский совет
евросоюз
