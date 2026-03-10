Рейтинг@Mail.ru
Европарламент планирует создать платформу генеративного ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
13:17 10.03.2026
Европарламент планирует создать платформу генеративного ИИ, пишут СМИ
Европарламент планирует создать собственную платформу генеративного искусственного интеллекта к концу 2026 года, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/kompaniya-2079611976.html
2026
Европарламент планирует создать платформу генеративного ИИ, пишут СМИ

Politico: Европарламент планирует создать собственную платформу генеративного ИИ

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европарламент планирует создать собственную платформу генеративного искусственного интеллекта к концу 2026 года, сообщает издание Politico со ссылкой на дорожную карту.
"Европейский парламент планирует создать собственную внутреннюю платформу генеративного искусственного интеллекта... к концу 2026 года", - говорится в публикации.
Как отмечается, планируется создание программы, чтобы научить законодателей использовать технологию в работе.
