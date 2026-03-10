Рейтинг@Mail.ru
Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
10:31 10.03.2026
Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ, пишут СМИ
Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ, пишут СМИ
Европа и Азия конкурируют за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, ормузский пролив, ближний восток, европа, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, Европа, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ, пишут СМИ

FT: Европа и Азия конкурируют за поставки СПГ из-за эскалации на Ближнем Востоке

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европа и Азия конкурируют за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного маршрута поставок нефти и газа, сообщает газета Financial Times.
"Азиатские и европейские покупатели борются за поставки сжиженного природного газа после того, как военные действия на Ближнем Востоке ограничили поставки через Ормузский пролив, заблокировав пятую часть мировых поставок", - говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин рассказал о сроках восстановления производства СПГ на Ближнем Востоке
9 марта, 19:29
Несколько судов для перевозки СПГ изменили курс с Европы в сторону Азии, пишет издание со ссылкой на данные мониторинга судов.
Такое противостояние схоже с ситуацией четырехлетней давности, когда трубопроводные поставки газа в ЕС резко сократились, а конкуренция за свободные грузы тогда подтолкнула цены к рекордным, указывается в статье.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп пригрозил Ирану ударами в случае закрытия Ормузского пролива
Вчера, 03:43
 
В миреОрмузский проливБлижний ВостокЕвропаЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
