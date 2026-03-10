ЕК не использует чрезвычайные меры из-за роста цен на топливо, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейская комиссия пока не будет использовать чрезвычайные полномочия, позволяющие правительствам европейских стран тратить бюджетные средства, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители, пишет издание Politico.
"Еврокомиссия пока исключила использование чрезвычайных полномочий, которые позволили бы правительствам (стран-членов - ред.) ЕС тратить бюджетные средства для компенсации растущих цен на энергоносители", - говорится в публикации.
Два источника поделились с Politico информацией о том, что еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на совещании с министрами финансов в понедельник ответил резким отказом на предложение об активации так называемого положения об "общей оговорке" (General Escape Clause), подразумевающий некоторое исключение из правил. Как говорится на сайте Еврокомиссии, использование этого механизма позволяет странам-членам временно отступать от установленных требований в условиях серьезного экономического спада.
