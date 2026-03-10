Рейтинг@Mail.ru
ЕК не использует чрезвычайные меры из-за роста цен на топливо, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/evrokomissija-2079678618.html
ЕК не использует чрезвычайные меры из-за роста цен на топливо, пишут СМИ
ЕК не использует чрезвычайные меры из-за роста цен на топливо, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
ЕК не использует чрезвычайные меры из-за роста цен на топливо, пишут СМИ
Европейская комиссия пока не будет использовать чрезвычайные полномочия, позволяющие правительствам европейских стран тратить бюджетные средства, чтобы... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:10:00+03:00
2026-03-10T13:10:00+03:00
в мире
валдис домбровскис
politico
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079586153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валдис домбровскис, politico, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Валдис Домбровскис, Politico, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК не использует чрезвычайные меры из-за роста цен на топливо, пишут СМИ

Politico: ЕК не хочет прибегать к чрезвычайным мерам из-за роста цен на топливо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейская комиссия пока не будет использовать чрезвычайные полномочия, позволяющие правительствам европейских стран тратить бюджетные средства, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители, пишет издание Politico.
"Еврокомиссия пока исключила использование чрезвычайных полномочий, которые позволили бы правительствам (стран-членов - ред.) ЕС тратить бюджетные средства для компенсации растущих цен на энергоносители", - говорится в публикации.
Два источника поделились с Politico информацией о том, что еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на совещании с министрами финансов в понедельник ответил резким отказом на предложение об активации так называемого положения об "общей оговорке" (General Escape Clause), подразумевающий некоторое исключение из правил. Как говорится на сайте Еврокомиссии, использование этого механизма позволяет странам-членам временно отступать от установленных требований в условиях серьезного экономического спада.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа
Вчера, 01:05
 
В миреВалдис ДомбровскисPoliticoЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала