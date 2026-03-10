Рейтинг@Mail.ru
КСИР задержал десять человек по подозрению в связях с США и Израилем
19:58 10.03.2026 (обновлено: 20:06 10.03.2026)
КСИР задержал десять человек по подозрению в связях с США и Израилем
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал еще десять человек по подозрению в сотрудничестве с США и Израилем, следует из заявления... РИА Новости, 10.03.2026
Новости
иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал еще десять человек по подозрению в сотрудничестве с США и Израилем, следует из заявления разведывательной организации корпуса.
"Были выявлены и задержаны десять человек, вступивших в сотрудничество с США и Израилем", - говорится в заявлении, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.
В КСИР отметили, что задержанные на основании иранского закона о борьбе с в вражескими действиями Израиля понесут "соответствующее военному времени наказание".
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред
Иран США Израиль Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
