ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК
15:36 10.03.2026
ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии.
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии.
Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
"Мы продолжаем переговоры, они интенсивные. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с такого рода трудностями с Венгрией. Но каждый раз в итоге нам удавалось разблокировать ситуацию, и я надеюсь, что так будет и на этот раз. Но я повторяю: мы предоставим этот кредит тем или иным способом", - сказал Домбровскис.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ЕК раскритиковали слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке
