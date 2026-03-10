https://ria.ru/20260310/es-2079717003.html
ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК
ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК - РИА Новости, 10.03.2026
ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии. РИА Новости, 10.03.2026
ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК
Домбровскис: ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии