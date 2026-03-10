Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 10.03.2026 (обновлено: 13:08 10.03.2026)
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
Стела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭС
 
 
