https://ria.ru/20260310/energodar-2079677557.html
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:06:00+03:00
2026-03-10T13:06:00+03:00
2026-03-10T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_632dfe6324aa027f5e2c0ba6e06c575f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
Балицкий: ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии