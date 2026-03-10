Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Коммунарке по КРТ возведут коттеджный поселок
14:03 10.03.2026
Ефимов: в Коммунарке по КРТ возведут коттеджный поселок
Ефимов: в Коммунарке по КРТ возведут коттеджный поселок - РИА Новости, 10.03.2026
Ефимов: в Коммунарке по КРТ возведут коттеджный поселок
Современный коттеджный поселок построят в деревне Зименки района Коммунарка Новомосковского административного округа по КРТ, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:03:00+03:00
2026-03-10T14:03:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке по КРТ возведут коттеджный поселок

Ефимов: в Коммунарке по КРТ построят современный коттеджный поселок

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Современный коттеджный поселок построят в деревне Зименки района Коммунарка Новомосковского административного округа по КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Правообладатель пустующего участка в деревне Зименки обратился к городу с инициативой о развитии этой площадки своими силами за счет собственных средств. Предложение одобрили, и город заключил с инвестором соответствующий договор. В течение пяти лет здесь появится современный коттеджный поселок", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, общая площадь жилых домов и объектов инфраструктуры на территории составит 21,3 тысячи квадратных метров. Инвестиции в развитие территории оценили в 3,71 миллиарда рублей.
На площади шесть гектаров застройщик построит 90 домов, их общая площадь составит 19,8 тысячи "квадратов". Также планируется обустроить детский сад на 80 мест, магазин, детскую игровую зону, парковку, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий, расположенных во Внукове.
 
Москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
