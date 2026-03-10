Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках

МОСКВА 10 мар - РИА Новости. Семнадцать школьников, улетевших в языковой лагерь, застряли в Дубае, рассказала РИА Новости российская туристка Екатерина.
"Там еще остается группа школьников из Москвы, которые поехали в английский лагерь. Их там 17 человек. Они улетали через организованный тур. Им сказали, что они будут выезжать 10 марта, хотя должны были полететь 1 марта", - сказала собеседница агентства.
По информации туристки, проживание школьников оплачивает принимающая сторона.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.