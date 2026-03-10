Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках - РИА Новости, 10.03.2026
18:43 10.03.2026
Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках
Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках
Семнадцать школьников, улетевших в языковой лагерь, застряли в Дубае, рассказала РИА Новости российская туристка Екатерина. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:43:00+03:00
2026-03-10T18:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_adb0938f49eacc457f5379455b4e5218.jpg
иран, дубай, москва, амир саид иравани, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Дубай, Москва, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках

РИА Новости: 17 школьников, улетевших в языковой лагерь, застряли в Дубае

© Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
МОСКВА 10 мар - РИА Новости. Семнадцать школьников, улетевших в языковой лагерь, застряли в Дубае, рассказала РИА Новости российская туристка Екатерина.
"Там еще остается группа школьников из Москвы, которые поехали в английский лагерь. Их там 17 человек. Они улетали через организованный тур. Им сказали, что они будут выезжать 10 марта, хотя должны были полететь 1 марта", - сказала собеседница агентства.
По информации туристки, проживание школьников оплачивает принимающая сторона.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Самолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами
Вчера, 08:39
 
