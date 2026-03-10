Рейтинг@Mail.ru
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками
19:31 10.03.2026
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками - РИА Новости, 10.03.2026
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками
Три человека погибли, и еще шестеро пострадали, в том числе трое детей, в ДТП в Туве, где иномарка наехала на лошадь, а затем врезалась в другую иномарку,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:31:00+03:00
2026-03-10T19:31:00+03:00
происшествия
улуг-хемский район
улуг-хемский район
Новости
ru-RU
происшествия, улуг-хемский район
Происшествия, Улуг-Хемский район
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками

В Туве 3 человека погибли и еще 6 пострадали в ДТП с лошадью и иномарками

КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Три человека погибли, и еще шестеро пострадали, в том числе трое детей, в ДТП в Туве, где иномарка наехала на лошадь, а затем врезалась в другую иномарку, сообщает республиканский главк МВД.
По данным ведомства, ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Улуг-Хемском районе на 890-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей", сообщение о котором пришло в Госавтоинспекцию республики в 19.50 (15.50 мск).
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Ярославле задержали четырех подростков за массовую драку в ТЦ
Вчера, 16:58
"Водитель автомобиля Honda допустил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. От тяжести полученных травм на месте происшествия скончались три человека, взрослые", - говорится в сообщении.
Также в главке уточняют, что еще шесть человек были доставлены в медучреждение, в числе которых трое детей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Омской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
Вчера, 09:45
 
Происшествия
 
 
