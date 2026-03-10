https://ria.ru/20260310/dtp-2079787622.html
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками - РИА Новости, 10.03.2026
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками
Три человека погибли, и еще шестеро пострадали, в том числе трое детей, в ДТП в Туве, где иномарка наехала на лошадь, а затем врезалась в другую иномарку,... РИА Новости, 10.03.2026
В Туве три человека погибли в ДТП с лошадью и иномарками
В Туве 3 человека погибли и еще 6 пострадали в ДТП с лошадью и иномарками