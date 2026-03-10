В Хабаровском крае водитель иномарки сбил насмерть инвалида и скрылся

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении водителя иномарки, который насмерть сбил инвалида-колясочника и после этого скрылся с места ДТП в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, 8 марта в городе Николаевске-на-Амуре водитель Lexus сбил 43-летнего инвалида, который передвигался на коляске. Пострадавший от травм скончался на месте, а водитель скрылся, оставив свой автомобиль на трассе в 17 километрах от посёлка Маго Николаевского района.
"По факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения и повлекшее по неосторожности смерть человека, органом следствия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "в" части 4 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", – говорится в сообщении прокуратуры.
