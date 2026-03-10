Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае водитель иномарки сбил насмерть инвалида и скрылся
12:32 10.03.2026
В Хабаровском крае водитель иномарки сбил насмерть инвалида и скрылся
В Хабаровском крае водитель иномарки сбил насмерть инвалида и скрылся
Уголовное дело возбудили в отношении водителя иномарки, который насмерть сбил инвалида-колясочника и после этого скрылся с места ДТП в Хабаровском крае,... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, хабаровский край, николаевск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре
В Хабаровском крае водитель иномарки сбил насмерть инвалида и скрылся

В Хабаровском крае завели дело после гибели сбитого Lexus инвалида-колясочника

© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского краяИнвалидная коляска на месте ДТП в Николаевске-на-Амуре
Инвалидная коляска на месте ДТП в Николаевске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского края
Инвалидная коляска на месте ДТП в Николаевске-на-Амуре
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении водителя иномарки, который насмерть сбил инвалида-колясочника и после этого скрылся с места ДТП в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, 8 марта в городе Николаевске-на-Амуре водитель Lexus сбил 43-летнего инвалида, который передвигался на коляске. Пострадавший от травм скончался на месте, а водитель скрылся, оставив свой автомобиль на трассе в 17 километрах от посёлка Маго Николаевского района.
"По факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения и повлекшее по неосторожности смерть человека, органом следствия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "в" части 4 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", – говорится в сообщении прокуратуры.
ПроисшествияХабаровский крайНиколаевск-на-Амуре
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
