В Омской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями

ОМСК, 10 мар - РИА Новости. Шесть человек с травмами попали в больницы после столкновения двух автомобилей в Омской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Предварительно установлено, что в понедельник вечером на 832 километре трассы Челябинск - Новосибирск 18-летний водитель Nissan при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, за рулем которого был 31-летний мужчина.
"В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также 4 пассажира Nissan: девушки 17 и 19 лет, а также 60-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, окончательно причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки, которую контролирует прокуратура Омского района. В пресс-службе отметили, что после установления тяжести вреда здоровью пострадавших будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
