Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Разведывательный дрон пограничной службы Польши Safran S-15 Patroller находится в воздушном пространстве в непосредственной близости от белорусской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Судя по траектории полета, беспилотник был запущен недалеко от Варшавы , долетел до польской столицы, после чего развернулся на 180 градусов и направился к границе с Белоруссией

Там он совершил на высоте около 3 километров уже пять пролетов параллельно границе между населенными пунктами Семянувка и Старе-Масево, расстояние между которыми составляет приблизительно 10 километров по прямой.

Время вылета и предполагаемое время посадки дрона, равно как и цели его нахождения на границе Польши и Белоруссии неизвестны.