Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей - РИА Новости, 10.03.2026
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Разведывательный дрон пограничной службы Польши Safran S-15 Patroller находится в воздушном пространстве в непосредственной близости от белорусской границы
2026-03-10
2026-03-10T15:34:00+03:00
2026-03-10T15:34:00+03:00
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей
Разведывательный дрон польской погранслужбы летает рядом с белорусской границей
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Разведывательный дрон пограничной службы Польши Safran S-15 Patroller находится в воздушном пространстве в непосредственной близости от белорусской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Судя по траектории полета, беспилотник был запущен недалеко от Варшавы
, долетел до польской столицы, после чего развернулся на 180 градусов и направился к границе с Белоруссией
.
Там он совершил на высоте около 3 километров уже пять пролетов параллельно границе между населенными пунктами Семянувка и Старе-Масево, расстояние между которыми составляет приблизительно 10 километров по прямой.
Время вылета и предполагаемое время посадки дрона, равно как и цели его нахождения на границе Польши
и Белоруссии неизвестны.
Safran Patroller S-15 — тактический БПЛА средней дальности, разработанный французской компанией Safran для задач разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до примерно 6–7 км и передавать данные в реальном времени.