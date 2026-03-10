Рейтинг@Mail.ru
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей - РИА Новости, 10.03.2026
15:34 10.03.2026
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей
Разведывательный дрон пограничной службы Польши Safran S-15 Patroller находится в воздушном пространстве в непосредственной близости от белорусской границы,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:34:00+03:00
2026-03-10T15:34:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
варшава
польша
белоруссия
варшава
в мире, польша, белоруссия, варшава
В мире, Польша, Белоруссия, Варшава
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей

Разведывательный дрон польской погранслужбы летает рядом с белорусской границей

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Разведывательный дрон пограничной службы Польши Safran S-15 Patroller находится в воздушном пространстве в непосредственной близости от белорусской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Судя по траектории полета, беспилотник был запущен недалеко от Варшавы, долетел до польской столицы, после чего развернулся на 180 градусов и направился к границе с Белоруссией.
9 марта, 16:45
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС
9 марта, 16:45
Там он совершил на высоте около 3 километров уже пять пролетов параллельно границе между населенными пунктами Семянувка и Старе-Масево, расстояние между которыми составляет приблизительно 10 километров по прямой.
Время вылета и предполагаемое время посадки дрона, равно как и цели его нахождения на границе Польши и Белоруссии неизвестны.
Safran Patroller S-15 — тактический БПЛА средней дальности, разработанный французской компанией Safran для задач разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до примерно 6–7 км и передавать данные в реальном времени.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник
26 февраля, 02:51
 
