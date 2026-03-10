Девочка-подросток пострадала при массовой драке в ТЦ в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Девочка 15 лет пострадала при массовой драке в торговом центре в Ярославле, медики осмотрели ее и отпустили домой, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
«
"Среди пострадавших есть одна девочка, ей 15 лет. У нее легкое сотрясение мозга. Отпущена медиками домой", - рассказал собеседник агентства.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки с участием молодых людей в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. По данным следствия, неустановленные несовершеннолетние, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан". В СУСК сообщили о четверых пострадавших подростках. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что госпитализированы трое, в том числе подросток с легким ножевым ранением.