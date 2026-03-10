В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки

«

"Прокуратура региона организовала проверку в связи с дракой подростков в одном из торгово-развлекательных центров Ярославля. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания в торгово-развлекательных центрах, включая вопросы законности действий/бездействия работников службы безопасности комплекса и организации, осуществляющей его охрану", - говорится в сообщении.