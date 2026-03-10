В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку соблюдения мер безопасности в торговых центрах после массовой драки в Ярославле, где пострадали четверо подростков.
«
"Прокуратура региона организовала проверку в связи с дракой подростков в одном из торгово-развлекательных центров Ярославля. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания в торгово-развлекательных центрах, включая вопросы законности действий/бездействия работников службы безопасности комплекса и организации, осуществляющей его охрану", - говорится в сообщении.
Также прокуратура намерена проверить действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении профилактической работы с подростками.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки с участием молодых людей в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. По данным следствия, неустановленные несовершеннолетние, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан". Пострадали четверо подростков.