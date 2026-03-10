Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки
11:06 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/draka-2079644236.html
В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки
В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки - РИА Новости, 10.03.2026
В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки
Прокуратура Ярославской области начала проверку соблюдения мер безопасности в торговых центрах после массовой драки в Ярославле, где пострадали четверо... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:06:00+03:00
2026-03-10T11:06:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079642757_0:200:780:638_1920x0_80_0_0_63d8514409616f58f668aeef38dbed61.jpg
https://ria.ru/20260310/draka-2079642548.html
ярославль
ярославская область
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки

В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после устроенной подростками драки

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле
Массовая драка в ТЦ Аура в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку соблюдения мер безопасности в торговых центрах после массовой драки в Ярославле, где пострадали четверо подростков.
«

"Прокуратура региона организовала проверку в связи с дракой подростков в одном из торгово-развлекательных центров Ярославля. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания в торгово-развлекательных центрах, включая вопросы законности действий/бездействия работников службы безопасности комплекса и организации, осуществляющей его охрану", - говорится в сообщении.

Также прокуратура намерена проверить действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении профилактической работы с подростками.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки с участием молодых людей в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. По данным следствия, неустановленные несовершеннолетние, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан". Пострадали четверо подростков.
Массовая драка в ТЦ Аура в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Появились подробности о подростках, пострадавших при драке в ТЦ в Ярославле
Вчера, 11:01
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская область
 
 
