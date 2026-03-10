Появились подробности о подростках, пострадавших при драке в ТЦ в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Один пострадавший при массовой драке в ТЦ в Ярославле получил ножевое ранение, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
В СУСК по Ярославской области сообщили РИА Новости, что при массовой драке в ТЦ пострадали четверо несовершеннолетних, они госпитализированы.
«
"По моим данным, пострадали трое. У одного ножевое, но нетяжелое, у двух сотрясения и ушибы", - рассказал собеседник, отметив, что он не может сказать, пострадавшие – участники драки, или на них напали.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки с участием молодых людей в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. Очевидцы опубликовали также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. По данным СУСК, неустановленные несовершеннолетние, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан".
В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра
12 декабря 2025, 10:30