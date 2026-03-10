Массовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле

Массовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле

© Кадр видео из соцсетей Массовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле

В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Четверо подростков госпитализированы после массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщили РИА Новости в СУСК по Ярославской области.

Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки в торговом центре "Аура" в Ярославле , крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы опубликовали также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. В УМВД по Ярославской области рассказали РИА Новости, что проводят проверку. В СУСК сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Согласно официальным данным регионального следственного управления, неустановленные несовершеннолетние, находясь на территории ТЦ, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан".

"Предварительно установлено, что были причинены телесные повреждения четырем несовершеннолетним. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщили в СУСК.