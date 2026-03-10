Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ
10:56 10.03.2026
В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ
Четверо подростков госпитализированы после массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщили РИА Новости в СУСК по Ярославской области. РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, ярославль, ярославская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Четверо подростков госпитализированы после массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщили РИА Новости в СУСК по Ярославской области.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы опубликовали также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. В УМВД по Ярославской области рассказали РИА Новости, что проводят проверку. В СУСК сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Согласно официальным данным регионального следственного управления, неустановленные несовершеннолетние, находясь на территории ТЦ, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан".
"Предварительно установлено, что были причинены телесные повреждения четырем несовершеннолетним. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщили в СУСК.
Там добавили, что следователи "принимают меры к установлению фигурантов и их задержанию".
СК России сообщает, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по произошедшему в "Ауре".
