https://ria.ru/20260310/draka-2079640505.html
В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ
В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ - РИА Новости, 10.03.2026
В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ
Четверо подростков госпитализированы после массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщили РИА Новости в СУСК по Ярославской области. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:56:00+03:00
2026-03-10T10:56:00+03:00
2026-03-10T11:06:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079642757_0:200:780:638_1920x0_80_0_0_63d8514409616f58f668aeef38dbed61.jpg
https://ria.ru/20251213/draka-2061792994.html
https://ria.ru/20251212/saratov-2061599164.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079642757_0:127:780:711_1920x0_80_0_0_63c2da84cedc72f14c6499754dc61eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославле госпитализировали четырех подростков после массовой драки в ТЦ
В Ярославле госпитализировали 4 подростков после массовой драки в ТЦ "Аура"
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Четверо подростков госпитализированы после массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщили РИА Новости в СУСК по Ярославской области.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки в торговом центре "Аура" в Ярославле
, крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы опубликовали также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые. Пользователи отмечали, что некоторые дерущиеся были вооружены. В УМВД по Ярославской области
рассказали РИА Новости, что проводят проверку. В СУСК сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Согласно официальным данным регионального следственного управления, неустановленные несовершеннолетние, находясь на территории ТЦ, "действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан".
"Предварительно установлено, что были причинены телесные повреждения четырем несовершеннолетним. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщили в СУСК.
Там добавили, что следователи "принимают меры к установлению фигурантов и их задержанию".
СК России
сообщает, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил представить доклад по произошедшему в "Ауре".