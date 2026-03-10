https://ria.ru/20260310/dotkom-2079713652.html
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком - РИА Новости, 10.03.2026
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
европа
испания
мадрид
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
фридрих мерц
megaupload
европа
испания
мадрид
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком
Ким Дотком: Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки