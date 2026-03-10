Рейтинг@Mail.ru
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/dotkom-2079713652.html
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком - РИА Новости, 10.03.2026
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:25:00+03:00
2026-03-10T15:25:00+03:00
в мире
европа
испания
мадрид
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
фридрих мерц
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg
https://ria.ru/20260310/ek-2079679066.html
https://ria.ru/20260310/evrokomissiya-2079705840.html
европа
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4dac8a9271486cffbdd4b00b4338c6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, испания, мадрид, дональд трамп, ким дотком (шмитц), фридрих мерц, megaupload
В мире, Европа, Испания, Мадрид, Дональд Трамп, Ким Дотком (Шмитц), Фридрих Мерц, Megaupload
Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает Дотком

Ким Дотком: Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки

© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европе нужны настоящие лидеры, а не вассальные марионетки, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
Ранее вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за молчание во время посещения Белого дома после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, заявив, что Европе нужно лидерство, а не вассалы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Вчера, 13:12
"Европе нужны настоящие лидеры. А не вассальные марионетки, которые сейчас", - написал Дотком в социальной сети X.
На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии - никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ
Вчера, 14:53
 
В миреЕвропаИспанияМадридДональд ТрампКим Дотком (Шмитц)Фридрих МерцMegaupload
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала