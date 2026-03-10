https://ria.ru/20260310/donetsk-2079718826.html
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2026
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:40:00+03:00
2026-03-10T15:40:00+03:00
2026-03-10T15:40:00+03:00
россия
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_0:165:3116:1917_1920x0_80_0_0_a53ca8b4fc97aafe763f3b3e23a686ba.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079717346.html
россия
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6d4d47a7810c6f77dec132be8ea8ce38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, донецк, владимир путин, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Путин, Денис Пушилин
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин
Путин: Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР