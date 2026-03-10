Рейтинг@Mail.ru
15:40 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/donetsk-2079718826.html
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
"Донецкая Народная Республика считалась одним из самых крупных индустриальных, инфраструктурно-развитых центров Советского Союза", - сказал Путин.
Президент РФ констатировал, что региону был нанесен колоссальный ущерб за последние годы. При этом, по словам главы государства, восстановление субъекта идет в довольно быстром темпе. Путин также обратил внимание на то, что ДНР в целом развивается достаточно быстро благодаря нынешнему руководству.
Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
