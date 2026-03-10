Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин
15:46 10.03.2026
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.03.2026
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин
Более 220 аварийных бригад восстанавливают водоснабжение в Донбассе, доложил глава ДНР Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:46:00+03:00
2026-03-10T15:46:00+03:00
донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин

Пушилин: более 220 аварийных бригад восстанавливают водоснабжение в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Более 220 аварийных бригад восстанавливают водоснабжение в Донбассе, доложил глава ДНР Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи.
"Сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь. У нас сейчас работают 223 аварийные бригады", - сообщил Пушилин.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов.
После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Донецк по праву считался одним из самых развитых центров СССР, заявил Путин
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
