В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.03.2026
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин
Более 220 аварийных бригад восстанавливают водоснабжение в Донбассе, доложил глава ДНР Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи. РИА Новости, 10.03.2026
В Донбассе более 220 бригад восстанавливают водоснабжение, заявил Пушилин
Пушилин: более 220 аварийных бригад восстанавливают водоснабжение в Донбассе