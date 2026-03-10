Рейтинг@Mail.ru
21:43 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/dom-2079804400.html
В Белом доме ожидают снижения цен на нефть и газ после операции в Иране
В Белом доме ожидают снижения цен на нефть и газ после операции в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ожидает снижения цен на нефть и газ после завершения операции США в Иране, она назвала нынешний рост временным. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, ближний восток, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Белом доме ожидают снижения цен на нефть и газ после операции в Иране

Белый дом ожидает снижения цен на нефть и газ после завершения операции в Иране

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ожидает снижения цен на нефть и газ после завершения операции США в Иране, она назвала нынешний рост временным.
"Недавний рост цен на нефть и газ носит временный характер, и данная операция приведет к снижению цен на газ в долгосрочной перспективе. Как только цели национальной безопасности операции "Эпическая ярость" будут полностью достигнуты, американцы увидят быстрое падение цен на нефть и газ, потенциально даже ниже уровня, который был до начала операции", - сказала Левитт журналистам.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пентагон раскрыл географию ударов по Ирану
В миреИранСШАБлижний ВостокКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
