В Белом доме ожидают снижения цен на нефть и газ после операции в Иране

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ожидает снижения цен на нефть и газ после завершения операции США в Иране, она назвала нынешний рост временным.
"Недавний рост цен на нефть и газ носит временный характер, и данная операция приведет к снижению цен на газ в долгосрочной перспективе. Как только цели национальной безопасности операции "Эпическая ярость" будут полностью достигнуты, американцы увидят быстрое падение цен на нефть и газ, потенциально даже ниже уровня, который был до начала операции", - сказала Левитт журналистам.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Вчера, 21:39