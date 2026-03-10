Долина поздравила Зацепина со столетним юбилеем

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила народного артиста России Александра Зацепина со столетним юбилеем и назвала его бриллиантом страны.

"Уникальная дата совершенно уникального музыканта-композитора Александра Зацепина - 100 лет… Дорогой, любимый Александр Сергеевич, поздравляю вас поистине с грандиозным юбилеем! Вы - бриллиант в короне нашей великой страны!" - написала она в своем Telegram-канале

Долина рассказала, что они с Зацепиным познакомились в 1978-м году на записи телевизионной картины "31 июня".

"Записи производились прямо дома у Александра Сергеевича. Его домашняя студия звукозаписи была оборудована по тем временам новейшей техникой и вызывала полнейший восторг! Так же как, собственно, его музыка. Он был абсолютным революционером - и песни из этого фильма до сих пор звучат в оригинале так, будто их записали вчера", - добавила певица.

Кроме того, Долина пожелала Зацепину и дальше творить на радость поклонникам, долгих лет жизни, сил, вдохновения и новых песен.

"Вы открыли во мне много всего того, что придало мне уверенности в себе! Спасибо за все! Ваша преданная поклонница Лариса Долина. С огромной любовью и безграничным уважением!" - заключила артистка.