Долина поздравила Зацепина со столетним юбилеем
Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила народного артиста России Александра Зацепина со столетним юбилеем и назвала его бриллиантом страны. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила народного артиста России Александра Зацепина со столетним юбилеем и назвала его бриллиантом страны.
"Уникальная дата совершенно уникального музыканта-композитора Александра Зацепина
- 100 лет… Дорогой, любимый Александр Сергеевич, поздравляю вас поистине с грандиозным юбилеем! Вы - бриллиант в короне нашей великой страны!" - написала она в своем Telegram-канале
.
Долина
рассказала, что они с Зацепиным познакомились в 1978-м году на записи телевизионной картины "31 июня".
"Записи производились прямо дома у Александра Сергеевича. Его домашняя студия звукозаписи была оборудована по тем временам новейшей техникой и вызывала полнейший восторг! Так же как, собственно, его музыка. Он был абсолютным революционером - и песни из этого фильма до сих пор звучат в оригинале так, будто их записали вчера", - добавила певица.
Кроме того, Долина пожелала Зацепину и дальше творить на радость поклонникам, долгих лет жизни, сил, вдохновения и новых песен.
"Вы открыли во мне много всего того, что придало мне уверенности в себе! Спасибо за все! Ваша преданная поклонница Лариса Долина. С огромной любовью и безграничным уважением!" - заключила артистка.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка звучит более чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.