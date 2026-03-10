Рейтинг@Mail.ru
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос - РИА Новости, 10.03.2026
05:22 10.03.2026
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос - РИА Новости, 10.03.2026
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
Долг осужденного по делу о хищениях на курских фортификациях экс-главы КРКО Владимира Лукина вырос более чем на 297 миллионов рублей - до 4,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
курская область
россия
владимир лукин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
курская область
россия
происшествия, курская область, россия, владимир лукин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Курская область, Россия, Владимир Лукин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос

Долг фигуранта дела о хищениях Лукина вырос до 4,3 миллиардов рублей

© РИА Новости / Руслан Журкин | Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Долг осужденного по делу о хищениях на курских фортификациях экс-главы КРКО Владимира Лукина вырос более чем на 297 миллионов рублей - до 4,3 миллиарда рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По состоянию на апрель 2025 года Лукин задолжал более 4,1 миллиарда рублей, которые он вместе с подельниками присвоил на госконтрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Также приставы наложили арест на его имущество.
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Банковские счета Джабраилова были заблокированы из-за долга
2 марта, 11:28
По данным на 20 февраля, на имущество Лукина все еще наложен арест. Также приставы ГМУ ФССП, в ведении которых находятся особо важные исполнительные производства, продолжают взыскание более 4,1 миллиарда рублей в пользу бюджета РФ.
При этом, согласно материалам приставов, к долгу Лукина по последнему производству добавился исполнительский сбор на более чем 286,9 миллиона рублей. Более того, с 14 января этого года с экс-главы КРКО взыскивают 900 тысяч рублей "госпошлины, присужденной судом".
Таким образом, долг Лукина увеличился на 287,8 миллиона рублей и сейчас превышает 4,38 миллиарда рублей.
Курский суд приговорил Лукина к девяти годам лишения свободы и одному году ограничения свободы за хищение 152 миллионов рублей при строительстве фортификаций в Курской области. Также его лишили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Вместе с ним сроки получили его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и экс-гендиректор "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и директор фирмы "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Павел Васин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
10 февраля, 22:50
 
ПроисшествияКурская областьРоссияВладимир ЛукинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
