Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
Долг осужденного по делу о хищениях на курских фортификациях экс-главы КРКО Владимира Лукина вырос более чем на 297 миллионов рублей - до 4,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T05:22:00+03:00
происшествия
курская область
россия
владимир лукин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
курская область
россия
Происшествия, Курская область, Россия, Владимир Лукин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Долг фигуранта дела о хищениях Лукина вырос до 4,3 миллиардов рублей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Долг осужденного по делу о хищениях на курских фортификациях экс-главы КРКО Владимира Лукина вырос более чем на 297 миллионов рублей - до 4,3 миллиарда рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По состоянию на апрель 2025 года Лукин
задолжал более 4,1 миллиарда рублей, которые он вместе с подельниками присвоил на госконтрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области
. Также приставы наложили арест на его имущество.
По данным на 20 февраля, на имущество Лукина все еще наложен арест. Также приставы ГМУ ФССП
, в ведении которых находятся особо важные исполнительные производства, продолжают взыскание более 4,1 миллиарда рублей в пользу бюджета РФ
.
При этом, согласно материалам приставов, к долгу Лукина по последнему производству добавился исполнительский сбор на более чем 286,9 миллиона рублей. Более того, с 14 января этого года с экс-главы КРКО взыскивают 900 тысяч рублей "госпошлины, присужденной судом".
Таким образом, долг Лукина увеличился на 287,8 миллиона рублей и сейчас превышает 4,38 миллиарда рублей.
Курский суд приговорил Лукина к девяти годам лишения свободы и одному году ограничения свободы за хищение 152 миллионов рублей при строительстве фортификаций в Курской области. Также его лишили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Вместе с ним сроки получили его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и экс-гендиректор "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и директор фирмы "КТК Сервис" Андрей Воловиков.