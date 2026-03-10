Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Долг осужденного по делу о хищениях на курских фортификациях экс-главы КРКО Владимира Лукина вырос более чем на 297 миллионов рублей - до 4,3 миллиарда рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По состоянию на апрель 2025 года Лукин задолжал более 4,1 миллиарда рублей, которые он вместе с подельниками присвоил на госконтрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области . Также приставы наложили арест на его имущество.

По данным на 20 февраля, на имущество Лукина все еще наложен арест. Также приставы ГМУ ФССП , в ведении которых находятся особо важные исполнительные производства, продолжают взыскание более 4,1 миллиарда рублей в пользу бюджета РФ

При этом, согласно материалам приставов, к долгу Лукина по последнему производству добавился исполнительский сбор на более чем 286,9 миллиона рублей. Более того, с 14 января этого года с экс-главы КРКО взыскивают 900 тысяч рублей "госпошлины, присужденной судом".

Таким образом, долг Лукина увеличился на 287,8 миллиона рублей и сейчас превышает 4,38 миллиарда рублей.