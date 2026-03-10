https://ria.ru/20260310/dnr-2079723434.html
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проблему водоснабжения в регионе. 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проблему водоснабжения в регионе.
Глава государства во вторник встретился с Пушилиным
в Кремле.
"Денис Владимирович, вы хотели встретиться, обсудить некоторые наиболее, насколько я понимаю, актуальные вопросы", - отметил Путин
в начале встречи и передал слово руководителю региона.
Пушилин отдельно остановился на вопросах водоснабжения, назвав их чувствительными для ДНР
.
"Мы сконцентрировались на том, чтобы стабилизировать ситуацию, потому что она сложная, непростая, по графику, но она должна для людей быть понятная и стабильная, пусть и сложная. Безусловно, сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь", - сообщил глава ДНР, отметив, что в регионе работает 223 аварийные бригады.
"Я так понимаю, что и это не так просто сделать, потому что все там в разваленном состоянии находится", - заметил Путин.
По словам Пушилина, ситуация усложнилась тем, что большие перерывы с водой провоцируют более быстрый износ сетей.