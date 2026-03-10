Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР
15:55 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проблему водоснабжения в регионе.
2026-03-10T15:55:00+03:00
2026-03-10T15:55:00+03:00
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проблему водоснабжения в регионе.
Глава государства во вторник встретился с Пушилиным в Кремле.
"Денис Владимирович, вы хотели встретиться, обсудить некоторые наиболее, насколько я понимаю, актуальные вопросы", - отметил Путин в начале встречи и передал слово руководителю региона.
Пушилин отдельно остановился на вопросах водоснабжения, назвав их чувствительными для ДНР.
"Мы сконцентрировались на том, чтобы стабилизировать ситуацию, потому что она сложная, непростая, по графику, но она должна для людей быть понятная и стабильная, пусть и сложная. Безусловно, сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь", - сообщил глава ДНР, отметив, что в регионе работает 223 аварийные бригады.
"Я так понимаю, что и это не так просто сделать, потому что все там в разваленном состоянии находится", - заметил Путин.
По словам Пушилина, ситуация усложнилась тем, что большие перерывы с водой провоцируют более быстрый износ сетей.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин рассказал о ходе строительства Азовского кольца
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин
 
 
Заголовок открываемого материала