Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:10:00+03:00
2026-03-10T12:10:00+03:00
2026-03-10T12:13:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
запорожская область
