Дипломаты отводят посетителей консульства России в Израиле в бомбоубежище

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Российские дипломаты отводят в бомбоубежище посетителей консульства в Тель-Авиве, если во время приема срабатывает воздушная тревога в связи с ракетными обстрелами, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.

"Воздушная тревога порой срабатывает во время приема граждан, поэтому приходится спускаться с бомбоубежище, которое у нас здесь рядом. На улицу при этом выходить не надо, действуем в соответствии с указаниями командования службы тыла", - сказала Таразевич.

Как убедился корреспондент РИА Новости, общественное бомбоубежище под зданием консульства оборудовано всем необходимым для продолжительного пребывания. В нем много помещений, есть электричество и вода. Убежище находится под землей и защищено толстыми бетонными стенами, а также стальными дверями толщиной в десятки сантиметров.