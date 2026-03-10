https://ria.ru/20260310/diplomaty-2079746647.html
Дипломаты отводят посетителей консульства России в Израиле в бомбоубежище
Дипломаты отводят посетителей консульства России в Израиле в бомбоубежище
Дипломаты отводят посетителей консульства России в Израиле в бомбоубежище
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Российские дипломаты отводят в бомбоубежище посетителей консульства в Тель-Авиве, если во время приема срабатывает воздушная тревога в связи с ракетными обстрелами, рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич.
"Воздушная тревога порой срабатывает во время приема граждан, поэтому приходится спускаться с бомбоубежище, которое у нас здесь рядом. На улицу при этом выходить не надо, действуем в соответствии с указаниями командования службы тыла", - сказала Таразевич.
Как убедился корреспондент РИА Новости, общественное бомбоубежище под зданием консульства оборудовано всем необходимым для продолжительного пребывания. В нем много помещений, есть электричество и вода. Убежище находится под землей и защищено толстыми бетонными стенами, а также стальными дверями толщиной в десятки сантиметров.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.