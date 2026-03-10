Рейтинг@Mail.ru
Более 110 человек участвуют в поиске пропавших в Звенигороде детей - РИА Новости, 10.03.2026
14:11 10.03.2026
Более 110 человек участвуют в поиске пропавших в Звенигороде детей
Более 110 человек участвуют в поиске пропавших в Звенигороде детей
Свыше 110 человек и более 40 единиц специальной техники привлечены к поиску троих пропавших в подмосковном Звенигороде подростков, рассказал РИА Новости...
2026-03-10T14:11:00+03:00
2026-03-10T14:11:00+03:00
Более 110 человек участвуют в поиске пропавших в Звенигороде детей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Свыше 110 человек и более 40 единиц специальной техники привлечены к поиску троих пропавших в подмосковном Звенигороде подростков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 13.50, к поиску пропавших подростков привлечены 111 человек и 43 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде
