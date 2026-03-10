Более 110 человек участвуют в поиске пропавших в Звенигороде детей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Свыше 110 человек и более 40 единиц специальной техники привлечены к поиску троих пропавших в подмосковном Звенигороде подростков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По состоянию на 13.50, к поиску пропавших подростков привлечены 111 человек и 43 единицы техники", - сказал собеседник агентства.