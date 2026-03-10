Эксперт отметил значимость китайских "двух сессий"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Китайские "две сессии" имеют особое значение, поскольку они дают ответы на обострившиеся вызовы, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Заявление прозвучало в рамках видеомоста на тему "Якорь стабильности и крылья развития: новая архитектоника глобального управления глазами экспертов из Китая и России", он состоялся одновременно в Москве и Пекине. В российской столице площадкой виртуального круглого стола стал Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня".

Так, мероприятие организовано Центром вещания на Европу и Азию при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках (издательством "Жэньминь хуабао") и Обществом российско-китайской дружбы при поддержке посольства КНР в РФ в период проведения в Китае "двух сессий" – ежегодных заседаний Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), которые совпадают с началом реализации 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития Китая на 2026-2030 годы.

Эксперты из двух стран говорили о логике формирования экономической политики и развития Китая в целях содействия созданию объективного представления о китайской экономике.

"В текущем году "две сессии" имеют особое значение, потому что они дают ответы на предельно обострившиеся внутренние и внешние вызовы. Острота этих вызовов, особенно применительно Китаю, на внешнем контуре приобрела поистине драматический характер. В контексте этого года речь идет не только о продолжении политики открытости и всеобъемлющей демократии, но и о переходе к новому укладу на основе роботизации, цифровизации, широкого внедрения искусственного интеллекта", – сказал Денисов.

Спикер подчеркнул, что на рассмотрение "двух сессий" традиционно выносятся важнейшие законы и выразил надежду, что сотрудничество России и Китая в результате упрочится.

"Мы планируем дальнейшее сотрудничество с Россией. В этом году мы встречаем 30-летие установления китайско-российских отношений и партнерства, 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Несколько дней назад мы провели Четвертый российско-китайский диалог в городе Санья. Состоялся ряд полезных дискуссий, достигнуто взаимодействие по широкому кругу вопросов", – рассказал заместитель начальника управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Юй Юньцюань.

Эксперт отметил, что в международных делах, особенно в вопросах стратегической стабильности, Россия и Китай должны наращивать координацию.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что главным выводом по итогам "двух сессий" стал тот факт, что Китай показал впечатляющую устойчивость. Также спикер подчеркнул важность технологического суверенитета на фоне нарастающей мировой турбулентности.

"Оглядываясь на прошедшие 30 лет с момента установления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, можно с уверенностью сказать, что эти отношения стали более зрелыми и устойчивыми, и вступили в новый этап, который сулит еще больше совершения. Какие бы ветра перемен не дули в международной обстановке, историческая логика китайско-российской дружбы не изменится", – отметила полномочный министр посольства КНР в РФ Чан Сюйхун.

Также она подчеркнула, что в свете задач новой пятилетки экономические двери Китая будут открываться все шире, предоставляя всем странам (и, конечно, России) стабильные ожидания и шансы на развитие торговых отношений.

"Из того, что происходит в Китае, можно сделать интересные выводы. Я бы подчеркнула идеологическую последовательность политики Китая. Это очень важно в стране, в которой больше 1,4 миллиарда жителей. Гибкость реагирования на происходящие события тоже очень важна. И при этом главным ориентиром все-таки является улучшение жизни населения. Без этого невозможна реализация тех задач, которые поставлены", – отметила первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова.

Эксперт подчеркнула важную роль, которую в Китае играет забота о семье и правах женщин, многие из которых занимают важные посты в правительстве и дипломатических представительствах.

"Сейчас китайско-российские отношения переживают лучший период в своей истории, обладают исключительными возможностями для развития, и необходимо в полной мере задействовать эти уникальные преимущества сотрудничества", – сказал директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, вице-президент Совета по делам стратегического взаимодействия Китая и России Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.

Эксперт подчеркнул: заметные успехи в сотрудничестве двух стран достигнуты в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Широкие перспективы открываются для кооперации финансов, промышленности, цифровых технологий.

"Две сессии" подтверждают наличие воли всей китайской нации к достижению, к реализации мечты о великом возрождении. Этот долгосрочный план, сформулированный Си Цзиньпином, рассчитан до 2049 года. И страна пятилетку за пятилеткой, год за годом – движется к этой цели, которая должна превратить Китай в современное, могучее, развитое государство", – сказал руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Кроме того, по мнению эксперта, итоги "двух сессий" демонстрируют реалистичный подход, учитывающий весь спектр существующих проблем.