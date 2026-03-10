https://ria.ru/20260310/dengi-2079604408.html
В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост деньги
В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост деньги - РИА Новости, 10.03.2026
В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост деньги
Сэкономленные во время поста на дорогой еде деньги стоит потратить на помощь голодающим и бездомным, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела... РИА Новости, 10.03.2026
В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост деньги
РИА Новости: сэкономленные в Великий пост деньги стоит потратить на помощь людям
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Сэкономленные во время поста на дорогой еде деньги стоит потратить на помощь голодающим и бездомным, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Предполагается, что ты Великим постом ешь пищу более дешевую. На сэкономленные средства – накормишь тех, кто голоден, кто нуждается в еде круглый год: бездомных, голодных", – сказал он.
Изысканные блюда во время Великого поста не готовят, и сэкономленное таким образом время можно потратить на то, чтобы поиграть с детьми, прочесть Евангелие или просто провести его с супругом, добавил Береговой.
"В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам – потрать чуть-чуть на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста почитать хотя бы весь Новый Завет", – сказал священник.
Главное в Великом посте – духовная и социальная составляющие, заключил он.
Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное.