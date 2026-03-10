В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост деньги

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Сэкономленные во время поста на дорогой еде деньги стоит потратить на помощь голодающим и бездомным, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

"Предполагается, что ты Великим постом ешь пищу более дешевую. На сэкономленные средства – накормишь тех, кто голоден, кто нуждается в еде круглый год: бездомных, голодных", – сказал он.

Изысканные блюда во время Великого поста не готовят, и сэкономленное таким образом время можно потратить на то, чтобы поиграть с детьми, прочесть Евангелие или просто провести его с супругом, добавил Береговой.

"В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам – потрать чуть-чуть на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста почитать хотя бы весь Новый Завет", – сказал священник.

Главное в Великом посте – духовная и социальная составляющие, заключил он.