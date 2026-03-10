Рейтинг@Mail.ru
Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд - РИА Новости, 10.03.2026
17:37 10.03.2026
Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд
Уголовное дело сотрудника Минобороны РФ Андрея Тюрина о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа направлено в РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, россия, москва, андрей тюрин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Андрей Тюрин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело сотрудника Минобороны РФ Андрея Тюрина о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа направлено в суд, соответствующее сообщение размещено на странице Следственного комитета на платформе Max.
Москве военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника 1295-го военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)... Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Тюрина, уголовное дело направлено в Курский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2020-2021 годах государственным заказчиком и ПАО "Объединенная авиационная корпорация" заключены многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий. Уточняется, что обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.
Сообщается, что в 2021-2023 годах обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 миллионов рублей.
"По ходатайству военного следователя в отношении Тюрина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияМоскваАндрей ТюринСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
