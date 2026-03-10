https://ria.ru/20260310/delo-2079763903.html
Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд
Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд
Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд
Уголовное дело сотрудника Минобороны РФ Андрея Тюрина о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа направлено в
происшествия
россия
москва
андрей тюрин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Уголовное дело сотрудника Минобороны РФ Андрея Тюрина о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа направлено в суд, соответствующее сообщение размещено на странице Следственного комитета на платформе Max
"В Москве
военными следственными органами СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника 1295-го военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина
, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)... Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Тюрина, уголовное дело направлено в Курский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2020-2021 годах государственным заказчиком и ПАО "Объединенная авиационная корпорация" заключены многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий. Уточняется, что обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.
Сообщается, что в 2021-2023 годах обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 миллионов рублей.
"По ходатайству военного следователя в отношении Тюрина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.