Дело сотрудника Минобороны о злоупотреблении полномочиями направили в суд

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело сотрудника Минобороны РФ Андрея Тюрина о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа направлено в суд, соответствующее сообщение размещено на странице Следственного комитета на платформе

"В Москве военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника 1295-го военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина , обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)... Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Тюрина, уголовное дело направлено в Курский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2020-2021 годах государственным заказчиком и ПАО "Объединенная авиационная корпорация" заключены многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий. Уточняется, что обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Тюрина.

Сообщается, что в 2021-2023 годах обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 миллионов рублей.