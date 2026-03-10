Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгородской области обвинили в госизмене
17:32 10.03.2026
Жителя Белгородской области обвинили в госизмене
Жителя Белгородской области обвинили в госизмене
происшествия
белгородская область
россия
украина
служба безопасности украины
происшествия, белгородская область, россия, украина, служба безопасности украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
Жителя Белгородской области обвинили в госизмене

БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, который обвиняется в работе на украинские спецслужбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным УФСБ, 42-летний житель Белгородской области был завербован украинскими спецслужбами во время пребывания на территории Украины. Там он, как сообщили в ведомстве, прошел обучение и получил навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. В январе 2024 года он вернулся в Россию. По версии следствия, по заданию кураторов из СБУ он занимался разведкой объектов на территории ДНР, а также Ростовской, Московской и Белгородской областей.
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября 2025, 04:54
"Действуя по указанию представителей СБУ, фигурант проводил наблюдение за местами проживания военнослужащих ВС РФ и сотрудников силовых ведомств, устанавливал маршруты их передвижения и адреса длительного нахождения с последующей передачей этой информации противнику в целях использования в ущерб безопасности Российской Федерации. <…> В отношении фигуранта следственным отделом регионального УФСБ расследуется уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, максимальная санкция статьи, по которой обвиняется гражданин, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Уточняется, что преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября 2025, 08:44
ПроисшествияБелгородская областьРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
