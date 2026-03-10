Жителя Белгородской области обвинили в госизмене

БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, который обвиняется в работе на украинские спецслужбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, 42-летний житель Белгородской области был завербован украинскими спецслужбами во время пребывания на территории Украины . Там он, как сообщили в ведомстве, прошел обучение и получил навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. В январе 2024 года он вернулся в Россию . По версии следствия, по заданию кураторов из СБУ он занимался разведкой объектов на территории ДНР , а также Ростовской, Московской и Белгородской областей.

"Действуя по указанию представителей СБУ, фигурант проводил наблюдение за местами проживания военнослужащих ВС РФ и сотрудников силовых ведомств, устанавливал маршруты их передвижения и адреса длительного нахождения с последующей передачей этой информации противнику в целях использования в ущерб безопасности Российской Федерации. <…> В отношении фигуранта следственным отделом регионального УФСБ расследуется уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, максимальная санкция статьи, по которой обвиняется гражданин, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.