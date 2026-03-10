https://ria.ru/20260310/delo-2079601748.html
Дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Абушаева прекратили
Дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Абушаева прекратили - РИА Новости, 10.03.2026
Дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Абушаева прекратили
Правоохранители прекратили уголовное дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в зоне специальной военной... РИА Новости, 10.03.2026
Дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Абушаева прекратили
РИА Новости: дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Абушаева прекратили
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Правоохранители прекратили уголовное дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник Абушаев в Telegram-канале написал, что у следователей после проведения дополнительных проверок и разбирательств "появились основания для прекращения уголовных дел" в отношении него в связи с его "непричастностью".
"Прекращено, но не по реабилитации, по госнаградам", - сказал собеседник агентства.
В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района
Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле 2023 года Абушаев написал в Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд
отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре было завершено расследование дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева производство следственных действий было приостановлено.
Абушаев был назначен командиром добровольческого отряда "Тигр", его награждали Орденом Мужества. В июле 2024 года он заявил, что не признает свою вину по возбужденному на него уголовному делу, а в сентябре 2024 года – что уходит с поста мэра Большого Камня
в связи с подписанием контракта с Минобороны.