https://ria.ru/20260310/chuvashiya-2079789505.html
Форум "Есть результат!" начал работу в Чувашии
Форум "Есть результат!" начал работу в Чувашии - РИА Новости, 10.03.2026
Форум "Есть результат!" начал работу в Чувашии
Форум "Есть результат!" стартовал в Чувашии, на нем будут подведены итоги реализации "Народной программы Единой России", принятой пять лет назад, а также... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:41:00+03:00
2026-03-10T19:41:00+03:00
2026-03-10T19:41:00+03:00
общество
Новости
Форум "Есть результат!" начал работу в Чувашии
В Республике Чувашия стартовал форум "Есть результат!"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Форум "Есть результат!" стартовал в Чувашии, на нем будут подведены итоги реализации "Народной программы Единой России", принятой пять лет назад, а также собраны предложения для ее обновления, сообщает пресс-служба регправительства.
В облправительстве отметили, что мероприятие стартовало с обсуждения двух направлений – экономики и промышленности.
Так, за пять лет промышленное производство в Чувашии выросло на 51,6%, сектор обрабатывающих производств – на 59,3%. В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, заключенные с Минпромторгом России посредством двух специальных инвестконтрактов.
Объем поддержки промышленных предприятий превысил 27 миллиардов рублей. Фонд развития промышленности Чувашской Республики заключил 80 договоров целевого льготного займа на общую сумму 4,1 миллиардов рублей.
"В республике последовательно реализуется государственная политика, направленная на кластеризацию экономики, развитие промышленного и инновационного потенциала, а также расширение объемов и спектра мер государственной поддержки, что позволяет достигать высоких темпов роста объемов обрабатывающих производств", – отметил председатель общественного совета проекта "Выбирай свое" партии "Единая Россия" Дмитрий Щепелев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
В пресс-службе правительства Чувашии подчеркнули, что инициативы жителей региона ложатся в основу решений, которые реализуются в рамках "Народной программы". Она объединяет 25 партийных проектов.