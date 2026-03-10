https://ria.ru/20260310/bryanskaya-2079608706.html
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ
ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Брянской области, пострадал мирный житель, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:20:00+03:00
2026-03-10T08:20:00+03:00
2026-03-10T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ
В Брянской области при атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал мирный житель