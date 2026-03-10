Рейтинг@Mail.ru
22:26 10.03.2026
Удары ВСУ не совершаются без указаний верхушки Киева, заявил Мирошник
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удары ВСУ, подобные тому, который был нанесен по Брянску во вторник, не совершаются без прямых указаний верхушки киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Ракетный удар по месту массового скопления гражданских лиц не может иметь никакого оправдания и является виной не только украинских боевиков, выполнивших преступный приказ, но, в первую очередь, - политического руководства киевского режима. Такие удары не совершаются без прямых указаний верхушки", - заявил Мирошник в своем Telegram-канале.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Вчера, 22:12
 
В миреБрянскРоссияБрянская областьАлександр БогомазРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
