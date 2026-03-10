https://ria.ru/20260310/bryansk-2079809864.html
Удары ВСУ не совершаются без указаний верхушки Киева, заявил Мирошник
Удары ВСУ не совершаются без указаний верхушки Киева, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.03.2026
Удары ВСУ не совершаются без указаний верхушки Киева, заявил Мирошник
Удары ВСУ, подобные тому, который был нанесен по Брянску во вторник, не совершаются без прямых указаний верхушки киевского режима, заявил посол по особым... РИА Новости, 10.03.2026
Удары ВСУ не совершаются без указаний верхушки Киева, заявил Мирошник
Мирошник: атаки ВСУ как в Брянске не совершаются без указаний киевского режима