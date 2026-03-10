Удары ВСУ не совершаются без указаний верхушки Киева, заявил Мирошник

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удары ВСУ, подобные тому, который был нанесен по Брянску во вторник, не совершаются без прямых указаний верхушки киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.