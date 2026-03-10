Рейтинг@Mail.ru
Тульская область готова помочь Брянску после ракетной атаки, заявил Миляев
10.03.2026
22:15 10.03.2026
Тульская область готова помочь Брянску после ракетной атаки, заявил Миляев
тульская область, брянск, брянская область, дмитрий миляев, александр богомаз, вооруженные силы украины
Тульская область, Брянск, Брянская область, Дмитрий Миляев, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© РИА Новости
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
ТУЛА, 10 мар – РИА Новости. Тульская область готова оказать всю необходимую помощь Брянску после ракетной атаки ВСУ, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.
"Соболезнуем Брянску! Сегодня в результате ракетного удара ВСУ погибли мирные жители. Десятки горожан в больницах… Тульская область готова оказать необходимую помощь. Брянск, мы с вами!" - написал Миляев в своем Telegram-канале.
Губернатор также выразил от имени жителей Тульской области соболезнования главе Брянской области Александру Богомазу и близким родственникам погибших.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
