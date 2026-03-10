Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ

БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Жительница Брянска Виктория рассказала РИА Новости о первых минутах после ракетного удара ВСУ.

Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Есть погибшие и раненные. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.

"Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось", - рассказала девушка.

Житель Брянска Сергей рассказал РИА Новости, что возвращался с работы, когда услышал взрыв, от которого, по его ощущениям, затряслись стены зданий.

"Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым", - рассказал собеседник.