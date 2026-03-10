https://ria.ru/20260310/bryansk-2079802595.html
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Жительница Брянска Виктория рассказала РИА Новости о первых минутах после ракетного удара ВСУ. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:27:00+03:00
2026-03-10T21:27:00+03:00
2026-03-10T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260310/oon-2079793510.html
https://ria.ru/20260310/bryansk-2079799120.html
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Жительница Брянска рассказала, что после ракетного удара ВСУ тряслись стены
БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Жительница Брянска Виктория рассказала РИА Новости о первых минутах после ракетного удара ВСУ.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз
сообщил о ракетном ударе по Брянску. Есть погибшие и раненные. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.
"Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось", - рассказала девушка.
Житель Брянска
Сергей рассказал РИА Новости, что возвращался с работы, когда услышал взрыв, от которого, по его ощущениям, затряслись стены зданий.
"Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым", - рассказал собеседник.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.