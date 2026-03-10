Рейтинг@Mail.ru
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
21:27 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Жительница Брянска Виктория рассказала РИА Новости о первых минутах после ракетного удара ВСУ.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Есть погибшие и раненные. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.
"Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось", - рассказала девушка.
Житель Брянска Сергей рассказал РИА Новости, что возвращался с работы, когда услышал взрыв, от которого, по его ощущениям, затряслись стены зданий.
"Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым", - рассказал собеседник.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
