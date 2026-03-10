Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу
20:55 10.03.2026 (обновлено: 20:59 10.03.2026)
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу
Пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по Брянску доставлены в областную больницу, им оказывают помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. Пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по Брянску доставлены в областную больницу, им оказывают помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в канале на платформе Мах.
Во вторник вечером Богомаз сообщил, что по Брянску ВСУ нанесли ракетный удар, есть погибшие и раненые.
Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску
