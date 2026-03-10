https://ria.ru/20260310/bryansk-2079799459.html
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу - РИА Новости, 10.03.2026
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу
Пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по Брянску доставлены в областную больницу, им оказывают помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
брянск
Пострадавших в результате ракетного удара по Брянску доставили в больницу
Богомаз: пострадавших от ракетного удара ВСУ по Брянску доставили в больницу