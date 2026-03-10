https://ria.ru/20260310/bryansk-2079799314.html
В Брянске ощущается запах гари после ракетного удара
Запах гари ощущается в районе Брянска, по которому пришелся ракетный удар ВСУ, сильного задымления нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
