Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 10.03.2026 (обновлено: 22:51 10.03.2026)
Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску
При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску

БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены", — говорится в публикации на платформе МАХ.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Вчера, 21:27
По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в городские больницы доставили 35 пострадавших, часть из них — в тяжелом состоянии. В Брянск также отправили бригаду специалистов федеральных медцентров.
Как передает корреспондент РИА Новости, в подвергшемся атаке районе ощущается запах гари, воздух задымлен.
В областной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав раненых. Телефон: +7 (962) 138-15-15.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник
Вчера, 22:31
Киев взял ответственность за теракт. Комментируя произошедшее, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против ударов по гражданским лицам и объектам.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
