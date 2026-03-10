Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску

БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в городские больницы доставили 35 пострадавших, часть из них — в тяжелом состоянии. В Брянск также отправили бригаду специалистов федеральных медцентров.