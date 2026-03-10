Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску

БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены", — говорится в публикации на платформе МАХ.
По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в городские больницы доставили 35 пострадавших, часть из них — в тяжелом состоянии. В Брянск также отправили бригаду специалистов федеральных медцентров.
Как передает корреспондент РИА Новости, в подвергшемся атаке районе ощущается запах гари, воздух задымлен.
В областной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав раненых. Телефон: +7 (962) 138-15-15.
Киев взял ответственность за теракт. Комментируя произошедшее, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против ударов по гражданским лицам и объектам.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
