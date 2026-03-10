В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела

БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. Улицы в одном из районов Брянска перекрыты после ракетного обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, улицы в одном из районов Брянска после ракетной атаки перекрыты полицией, образовались автомобильные пробки. При этом пешеходы могут проходить в этот район.