В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела - РИА Новости, 10.03.2026
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела
Улицы в одном из районов Брянска перекрыты после ракетного обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела ВСУ