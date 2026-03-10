Рейтинг@Mail.ru
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 10.03.2026
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела - РИА Новости, 10.03.2026
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела
Улицы в одном из районов Брянска перекрыты после ракетного обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
Новости
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела

В одном из районов Брянска улицы перекрыты после ракетного обстрела ВСУ

БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. Улицы в одном из районов Брянска перекрыты после ракетного обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по Брянску ВСУ нанесли ракетный удар, есть погибшие и раненые. В региональной прокуратуре сообщали об открытии горячей линии по вопросам соблюдения прав пострадавших при ударе в Брянске.
Как передает корреспондент РИА Новости, улицы в одном из районов Брянска после ракетной атаки перекрыты полицией, образовались автомобильные пробки. При этом пешеходы могут проходить в этот район.
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
