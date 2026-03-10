https://ria.ru/20260310/brjansk-2079802250.html
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров
Бригада специалистов федеральных медицинских центров направлена в Брянск, где произошел удар ВСУ, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:23:00+03:00
2026-03-10T21:23:00+03:00
2026-03-10T21:23:00+03:00
россия
брянская область
михаил мурашко
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
https://ria.ru/20260310/oon-2079793510.html
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, михаил мурашко, александр богомаз, вооруженные силы украины
Россия, Брянская область, Михаил Мурашко, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров
В Брянск после ракетной атаки ВСУ направили специалистов федеральных медцентров