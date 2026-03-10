Рейтинг@Mail.ru
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров - РИА Новости, 10.03.2026
21:23 10.03.2026
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров
Бригада специалистов федеральных медицинских центров направлена в Брянск, где произошел удар ВСУ, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. РИА Новости, 10.03.2026
россия
брянская область
михаил мурашко
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
брянская область
россия, брянская область, михаил мурашко, александр богомаз, вооруженные силы украины
Россия, Брянская область, Михаил Мурашко, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянск направили бригаду специалистов федеральных медцентров

В Брянск после ракетной атаки ВСУ направили специалистов федеральных медцентров

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бригада специалистов федеральных медицинских центров направлена в Брянск, где произошел удар ВСУ, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров", - сказал он.
Кузнецов добавил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по Брянску ВСУ нанесли ракетный удар, есть погибшие и раненые.
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску
РоссияБрянская областьМихаил МурашкоАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
