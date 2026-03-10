Рейтинг@Mail.ru
21:04 10.03.2026
В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ
В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ, часть из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 10.03.2026
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ, часть из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Часть из них - в тяжелом состоянии. Проводится первичный осмотр, диагностические и лечебные мероприятия", - сказал он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по Брянску ВСУ нанесли ракетный удар, есть погибшие и раненые.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску
