В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ
В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ
В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ, часть из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 10.03.2026
