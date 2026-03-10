https://ria.ru/20260310/brjansk-2079794604.html
В Брянске пострадавшим при ракетном ударе оказывают медицинскую помощь
В Брянске пострадавшим при ракетном ударе оказывают медицинскую помощь - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянске пострадавшим при ракетном ударе оказывают медицинскую помощь
Пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по Брянску гражданам оказывают медицинскую помощь, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем... РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянск
брянская область
2026
