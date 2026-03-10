Рейтинг@Mail.ru
В Брянске пострадавшим при ракетном ударе оказывают медицинскую помощь - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 10.03.2026
В Брянске пострадавшим при ракетном ударе оказывают медицинскую помощь
2026
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по Брянску гражданам оказывают медицинскую помощь, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По его мнформации, есть погибшие и раненные. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.
"Сегодня Брянск подвергся атаке ракет. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. Последним оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что поставили на контроль соблюдение прав пострадавших.
Фрагмент боеприпаса
Богомаз прокомментировал ракетный удар ВСУ по Брянску
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
