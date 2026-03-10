Рейтинг@Mail.ru
В Брянске открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 10.03.2026
В Брянске открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших
В Брянске открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянске открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших
Открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянск
брянская область
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянске открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших

В Брянске прокуратура открыла линию по вопросам соблюдения прав пострадавших

БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. Открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Есть погибшие и раненные. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.
"В прокуратуре области открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138-15-15", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Богомаз прокомментировал ракетный удар ВСУ по Брянску
Вчера, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
